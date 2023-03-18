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Комиссия ООН признала факты военных преступлений, совершенных украинской армией

Комиссия ООН признала факты военных преступлений, совершенных украинской армией

Комиссия ООН опубликовала доклад, в котором фактически признается совершение ряда военных преступлений, совершенных боевиками киевского режима в ходе вооруженного конфликта на Украине.

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