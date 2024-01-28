«Палмейрас» – «Сантос». Смотри матч бесплатно на Sports.ru!

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На Sports.ru пройдет видеотрансляция матча. Видео доступно ниже. Игру прокомментируют специалист по бразильскому футболу и издатель журнала Fenomeno про бразильский футбол Александр Спивак и Тимофей Синявский, воспитанник школы Василия Уткина.