«Палмейрас» – «Сантос». Смотри матч бесплатно на Sports.ru!

На Sports.ru пройдет видеотрансляция матча. Видео доступно ниже. Игру прокомментируют специалист по бразильскому футболу и издатель журнала Fenomeno про бразильский футбол Александр Спивак и Тимофей Синявский, воспитанник школы Василия Уткина.
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