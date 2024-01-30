То, что обнаружили у мигранта в сумке доставщика еды, поразило многих в Челябинской области

Суд приговорил участника этнической преступной группы к 12 годам в колонии строгого режима.По Красноармейскому району Челябинской области ходил гражданин Азербайджана со знакомым всем рюкзаком доставщика еды за плечами.
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