Судя по кадрам очевидцев, авария серьезная: грузовики сильно искорежены

Судя по кадрам очевидцев, авария случилась серьезная: грузовики сильно искорежены, ДТП вряд ли обошлось без пострадавшихНа участке федеральной трасы М7 во Владимирской области произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие.
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