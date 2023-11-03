Надеждин не Надеждин, Явлинский не Явлинский, но кто-то с этого фланга в бюллетене на президентские выборы, считаю, должен быть обязательно.
К весне 2024-го...
Комментарии
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vasilij kostin
а почему?пускай попробует.демократия вроде.
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9 час.
Юрий Золотарев
Уххх, как же осточертела вся эта надеждинско-явлинская ср-нь!! Педерасты от политики, изображающие из себя людей!
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7 час.
Владимир Петров
Получит чувак финансирование на предвыборную кампанию, на своих корешей-"имиджмейкеров", время в эфире, бумагу и типографии для рекламы себя и своих взглядов... Нормальный распил народных миллионов. Ксюша тоже знала, как народ её "любит", но не упустила возможность "срубить баблишка по-лёгкому".
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2 час.
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