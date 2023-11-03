К весне 2024-го...

Уххх, как же осточертела вся эта надеждинско-явлинская ср-нь!! Педерасты от политики, изображающие из себя людей!

Владимир Петров

Получит чувак финансирование на предвыборную кампанию, на своих корешей-"имиджмейкеров", время в эфире, бумагу и типографии для рекламы себя и своих взглядов... Нормальный распил народных миллионов. Ксюша тоже знала, как народ её "любит", но не упустила возможность "срубить баблишка по-лёгкому".