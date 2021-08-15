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В Роспотребнадзоре предложили переболевшим коронавирусом петь народные песни

В Роспотребнадзоре предложили переболевшим коронавирусом петь народные песни

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромом.Как отметила эпидемиолог Хадижат Омарова, переболевшим коронавирусом важно восстановить привычный режим сна, есть овощи и фрукты, а также принимать витамин D и заниматься физкультурой.

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