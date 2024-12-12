Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Киева не обсуждалась

Глава пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что политик не связывался с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном ради того, чтобы попросить о помощи в налаживании диалога с киевским режимом.