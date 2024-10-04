В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области после взрывов были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров.
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