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Царьград

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Толковый словарь закрепил написание "прийти" с буквой "й"

Толковый словарь закрепил написание "прийти" с буквой "й"

Павел Катышев, заведующий кафедрой Института Пушкина, сообщил об утвержденном написании слова "прийти" с буквой "й" с 1956 года.

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