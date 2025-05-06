В России появится Национальный центр спортивной медицины

Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины. Центр будет вести базы данных о состоянии здоровья спортсменов российских сборных команд и осуществлять международное сотрудничество по своему профилю .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)