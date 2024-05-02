"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"

Игорь Прийма

Гейропейцы и до этого были достаточно ё...тыми , а тут ещё и выборы...Вот только Россия должна по этому поводу громогласно ВЫСМЕИВАТЬ подобные случаи в СМИ, на всех языках мира, показывая на что способны эти ублюдки и стоит ли в их банках держать свои денежки...!😉