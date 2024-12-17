Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лиза Вахрушева
    Это же замечательно! Хорошие люди с хорошими выигрышами😊ВЦИОМ: система це...
  • Андрей Зарубкин
    За последние лет 15-ть убили около 70-ти лучших российских ученых, инженеров, психологов. Кому это выгодно?Пентагон: США не ...
  • Андрей Зарубкин
    Кому нужны переговоры с нелегитимным, просроченным президентом?Госдеп США: Украи...

Силовики изучают видео с камер наблюдения у подъезда дома, где погиб Кириллов

Силовики изучают видео с камер наблюдения у подъезда дома, где погиб Кириллов

Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома в Москве, где погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх