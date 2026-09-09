Новороссийск – массированный удар ВСУ. Под огнём храм, дома, детский сад. Что известно

Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что погибли четыре человека, среди них ребёнок.
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