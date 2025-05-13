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Петербургский дневник

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Госдеп: Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД Украины и Евросоюза

Госдеп: Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД Украины и Евросоюза

Госсекретарь также поговорил с лидером евродипломатии Каей Каллас Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил украинское урегулирование с главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

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