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Владимирские новости

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Владимирских школьников научат управлять дронами для экологического мониторинга

Владимирских школьников научат управлять дронами для экологического мониторинга

Около 50 школьников из 7-10 классов будут исследовать реки Нерль, Судогду и Ундолку с помощью беспилотников в рамках проекта «Дроны на службе природы».

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