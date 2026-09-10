Владимирских школьников научат управлять дронами для экологического мониторинга

Около 50 школьников из 7-10 классов будут исследовать реки Нерль, Судогду и Ундолку с помощью беспилотников в рамках проекта «Дроны на службе природы».
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