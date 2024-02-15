Семен и Анна, Хранитель младенцев прославляются 16 февраля 2024 года Наталья ФилимоноваСегодня, 16 февраля 2024 года, в православной традиции отмечается особенный праздник – День памяти святых Симеона (Семена) и Анны, известных также как Хранители младенцев.