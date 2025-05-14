Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.
«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А теперь и в магазинах не будут продавать свинину? Харам же! А не слишком ли много получается ограничений для россиян в угоду мигрантам? А может не брать мусульман на работу курьерами, продавцами и кассирами в продовольственные магазины, дабы не оскорблять их религиозные чувства? А может пусть катятся подобру́-поздоро́ву в родные кишлаки-аулы со своими хотелками и НЕхотелками?
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Этот харамный мигрант должен покинуть Россию в течение трех дней.
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9 час.
Вадим Филин
За отказ доставлять продукцию из разрешенного меню мгновенно увольнять.
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4 час.
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