«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

НП

Наталья Павлова

А теперь и в магазинах не будут продавать свинину? Харам же! А не слишком ли много получается ограничений для россиян в угоду мигрантам? А может не брать мусульман на работу курьерами, продавцами и кассирами в продовольственные магазины, дабы не оскорблять их религиозные чувства? А может пусть катятся подобру́-поздоро́ву в родные кишлаки-аулы со своими хотелками и НЕхотелками?