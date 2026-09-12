Ученые предупредили метеозависимых о новой волне бурь в сентябре

Геомагнитная обстановка на планете стабилизировалась, и в ближайшие сутки мощных бурь не ожидается. Колебания, фиксировавшиеся в начале недели, сошли на нет, сообщается в данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и зарубежных центров космической погоды.