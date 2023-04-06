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Рассердился и встретил бывшую: девушка Прохора Шаляпина о разрыве с артистом

Рассердился и встретил бывшую: девушка Прохора Шаляпина о разрыве с артистом

Возлюбленная Прохора Шаляпина рассказала, что происходит в их отношениях. Прохор Шаляпин и Ольга Сан СоцсетиПрохор Шаляпин уже год состоит в отношениях с эффектной блондинкой Ольгой Сан, которая работает телеведущей и строит карьеру актрисы.

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