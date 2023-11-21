В Новосибирске неизвестный подросток избил двоих детей

Жительница Новосибирска рассказала о нападении школьника на её детей.В Дзержинском районе Новосибирска двух маленьких детей побил подросток, об этом сообщила жительница территории, написав заявление в полицию.
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