В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета проведен Всероссийский межведомственный круглый стол

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета состоялся Всероссийский круглый стол на тему: «Установление лиц, совершающих преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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