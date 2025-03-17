В 6 районах Рязанской области 17 марта ветер грозит повредить ЛЭП

В целом по региону 17 марта ожидают изменения направления ветра - с юго-западного на северный. Максимальная скорость - 12 м/с, чего в целом недостаточно для метеопредупреждения, которое объявляют при показателях от 17 м/с.
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