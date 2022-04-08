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19 гурманов, которые едят такое, что у ресторанных критиков волосы дыбом встают. Ну и пусть

19 гурманов, которые едят такое, что у ресторанных критиков волосы дыбом встают. Ну и пусть

Говорят, сколько людей, столько и мнений. Но и вкусов насчитается не меньше. Блины с лапшой, хлеб с мороженым, шоколадное печенье и ветчина — это не случайные комбинации продуктов, а реальные блюда, которые с удовольствием едят некоторые люди.

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