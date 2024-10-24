Сотрудники БАПОР участвоали в теракте 7 октября на стороне ХАМАС

Израиль запросил разъяснения у высокопоставленных должностных лиц ООН относительно предполагаемой причастности сотрудников БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) к нападениям, совершенным ХАМАС 7 октября в Израиле .
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