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Московский комсомолец в Израиле

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Сотрудники БАПОР участвоали в теракте 7 октября на стороне ХАМАС

Сотрудники БАПОР участвоали в теракте 7 октября на стороне ХАМАС

Израиль запросил разъяснения у высокопоставленных должностных лиц ООН относительно предполагаемой причастности сотрудников БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) к нападениям, совершенным ХАМАС 7 октября в Израиле .

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