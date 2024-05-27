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Святейший Патриарх Кирилл: Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой

Святейший Патриарх Кирилл: Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой

По словам Патриарха, жители иных стран всё чаще завидуют опыту России.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию альтернативой цивилизационного развития, которая привлекает всё больше внимания со стороны людей из богатых стран.

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