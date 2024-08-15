Райффайзенбанк со 2 сентября ограничит исходящие переводы в валюте

В сообщении кредитной организации говорится, что они не могут повлиять на это решение. Оформить перевод в валюте через Раффайзенбанк можно будет до 30 августа Райффайзен прекращает исходящие переводы в иностранной валюте для физлиц со 2 сентября.
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