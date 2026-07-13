В ДНР при атаках украинских дронов погибли восемь человек

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак украинских ударных беспилотников погибли восемь человек, включая ребенка, еще десять мирных жителей получили ранения и нуждаются в медицинской помощи.
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