15 историй о том, чем может обернуться человеческое добродушие

Добрые поступки не всегда приводят к тому итогу, который мы планируем. В этой статье собраны истории людей, чьи искренние намерения сделать как лучше привели к самым разным результатам — от приятных сюрпризов до очень непредсказуемых поворотов.
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