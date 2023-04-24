Джулиус Рэндл играет с травмой голеностопа

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не выходил на площадку в четвертой четверти воскресного матча против «Кливленда» (102:93, 3-1) и пока не демонстрирует ту эффективность, которой отличался по ходу регулярного чемпионата.