Юлия Барановская пострадала от укуса комара во время отпуска на Камчатке

Юлия Барановская не ожидала, что поездка на Камчатку оставит такие заметные следы. Один укус комара обернулся для телеведущей мощной аллергической реакцией, а спустя сутки лицо раздуло так, что она не могла улыбаться.
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