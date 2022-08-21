Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца

Более 60% жителей Германии недовольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социально-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
Более 60% жителей Германии недовольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социально-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
Свежие комментарии