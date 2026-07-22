НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Татьяна Ким в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Удары Украины по объектам гражданской инфраструктуры и сотрудникам маркетплейса Wildberries представляют собой акт международного терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии