Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Татьяна Ким в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Удары Украины по объектам гражданской инфраструктуры и сотрудникам маркетплейса Wildberries представляют собой акт международного терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии