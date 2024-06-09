Будет ли трамвай на северо-востоке Краснодара? Начало строительства ветки наметили на 2026 год

Всю необходимую документацию планируют передать на экспертизу в 2025 году.Накануне один из главных застройщиков северо-востока Краснодара сделал заявление о строительстве трамвайной линии в районе, где уже долгое время остро стоит вопрос общественного транспорта.
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