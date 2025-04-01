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Царьград

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Льготы на сокращенный рабочий день в России: кто может претендовать?

Льготы на сокращенный рабочий день в России: кто может претендовать?

Юрист Оксана Красовская разяснила, что в России право на неполный рабочий день имеют несовершеннолетние, инвалиды, врачи, педагоги и женщины в сложных условиях.

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