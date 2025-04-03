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Царьград

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Ракетная тревога объявлена в Тульской и Орловской областях: жители предупреждены

Ракетная тревога объявлена в Тульской и Орловской областях: жители предупреждены

В Тульской области объявлен сигнал ракетной опасности, Министерство по региональной безопасности просит жителей сохранять спокойствие.

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