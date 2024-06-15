«Ушаковские бани» в Петербурге восстановят к осени

Их закрыли в 2006 году. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для организации рабочего процесса по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга — здания бань «Гигант» на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе.