«Ушаковские бани» в Петербурге восстановят к осени

Их закрыли в 2006 году. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для организации рабочего процесса по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга — здания бань «Гигант» на улице Зои Космодемьянской в Кировском районе.
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