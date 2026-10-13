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Марк Богатырев представил свою новую пассию

Актер Марк Богатырев спровоцировал бурную реакцию публики, впервые представив свою новую избранницу. Все внимание теперь приковано к 34-летней спутнице актера, во внешности которой многие находят поразительное сходство с Татьяной Арнтгольц.

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