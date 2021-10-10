Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтруд и Минздрав разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии