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Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре

Пилотный проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей начнется в декабре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минтруд и Минздрав разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в семи регионах.

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