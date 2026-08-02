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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джереми Сохан будет бороться за место в составе «Портленда», так как его контракт не гарантирован

Вчера стало известно, что форвард Джереми Сохан заключил однолетнее соглашение с « Портлендом ». Журналист Шон Хайкин из The Rose Garden Report дополнил информацию, сообщив, что контракт бывшего 23-летнего баскетболиста не гарантирован.

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