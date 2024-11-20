❗️В Севастополе организуют пункт временного размещения для людей, которых спасли из горящей пятиэтажки Его развернут в кинотеатре «Москва», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️В Севастополе организуют пункт временного размещения для людей, которых спасли из горящей пятиэтажки Его развернут в кинотеатре «Москва», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.