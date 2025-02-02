"Неприязнь перешла в ненависть". Задумывал ли Байден убийство президента России?

Эксперты рассказали, когда хотели устранить Путина и почему это стало возможным Сообщивший о подготовке покушения на Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон вызвал настоящую бурю в российском политикуме.
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