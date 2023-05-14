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Nature: ученые разработали мРНК-вакцину для борьбы с раком поджелудочной железы

Nature: ученые разработали мРНК-вакцину для борьбы с раком поджелудочной железы

Международной команде ученых из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке и Медицинской школы Икан на горе Синай удалось создать мРНК-вакцину, предназначенную для борьбы с наиболее агрессивной формой рака поджелудочной железы.

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