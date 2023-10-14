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Вера Брежнева впервые рассказала о разводе с Константином Меладзе

Вера Брежнева впервые рассказала о разводе с Константином Меладзе

Недавно стало известно о разводе популярной певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Хотя пара уже долгое время жила порознь, они продолжали поддерживать дружеские отношения.

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