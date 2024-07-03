Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли? Вот о чем можно было бы поговорить с министром обороны США после передачи ATACMS и Севастополя, сказать сложно.
Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли?
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Юрий Ильинов
Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии Посол Келин: Россия и Британия обсудили создание общей архитектуры безопасности. МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News. «Я думаю, что в ближайшие годы произойдет два очень серьезных урегулирования. Первое из них — с Украиной… Второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте… Это все еще расплывчатая идея, но мы начинаем работать над этим… По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю», — сказал он. По словам Келина, евроатлантическая система безопасности «не сработала», чем и обусловлена необходимость в более широком соглашении, отличном от существующего. «Будучи дипломатами, мы должны думать не только о завтрашнем дне, как это делают здесь большинство людей, но и о том, что будет через 5−15 лет», — подытожил посол. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД России, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Москва заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Какое дело России до "пиндосовских миллионов", которые изволят летать вблизи российских берегов с целью осуществления шпионажа. Мы свои берега хорошо знаем и защищаем по мере возможностей...так что мы свои берега терять не собираемся, а вот штатовских берегов, которые Остин там "ищет," в Черном море вообще не наблюдается. Так что кто и где берега потерял - большой вопрос.
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1 час.
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