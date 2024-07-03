Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли?

Юрий Ильинов

Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии Посол Келин: Россия и Британия обсудили создание общей архитектуры безопасности. МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News. «Я думаю, что в ближайшие годы произойдет два очень серьезных урегулирования. Первое из них — с Украиной… Второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте… Это все еще расплывчатая идея, но мы начинаем работать над этим… По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю», — сказал он. По словам Келина, евроатлантическая система безопасности «не сработала», чем и обусловлена необходимость в более широком соглашении, отличном от существующего. «Будучи дипломатами, мы должны думать не только о завтрашнем дне, как это делают здесь большинство людей, но и о том, что будет через 5−15 лет», — подытожил посол. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД России, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Москва заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.