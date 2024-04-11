Политолог Станкевич: Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства

В Молдавии накаляются внутренние конфликты. Жители Гагаузии устроили протесты на фоне визита в Комрат президента страны Майи Санду, а глава автономии Евгения Гуцул пригрозила, что регион объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.
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