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Политолог Станкевич: Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства

Политолог Станкевич: Гагаузия не давала поводов для военного вмешательства

В Молдавии накаляются внутренние конфликты. Жители Гагаузии устроили протесты на фоне визита в Комрат президента страны Майи Санду, а глава автономии Евгения Гуцул пригрозила, что регион объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.

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