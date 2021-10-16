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В Воронеже власти добиваются недостижимого «коллективного иммунитета»?

В Воронеже власти добиваются недостижимого «коллективного иммунитета»?

Власти Воронежа распространили ролик, пропагандирующий вакцинацию. Видео опубликовано 15 октября в Telegram-канале регионального правительства.

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