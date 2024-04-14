Медведь вышел к туристской тропе на Таганае

Туристов предупредили о возможной встрече с медведем в горах под Златоустом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», проснувшийся хозяин тайги наследил на тропе между приютом «Таганай» и Киалимским кордоном.