Сколько в Тюмени стоит построить модульный дом

Минимальная стоимость готового модульного дома в Тюмени начинается от 1 500 000 рублей. За эту сумму можно приобрести жилье площадью 40 квадратных метров, возведут конструкцию на участке всего за 14 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии