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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2 показан в длинном геймплейном ролике IGN опубликовал длинное ...

Kingdom Come: Deliverance 2 показан в длинном геймплейном ролике IGN опубликовал длинное ...

Kingdom Come: Deliverance 2 показан в длинном геймплейном роликеIGN опубликовал длинное геймплейное видео Kingdom Come: Deliverance 2, содержащее первые сорок три минуты кампании новой игры от Warhorse Studios, которая выйдет в феврале на ПК, PS5 и Xbox Series.

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