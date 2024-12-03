Kingdom Come: Deliverance 2 показан в длинном геймплейном ролике IGN опубликовал длинное ...

Kingdom Come: Deliverance 2 показан в длинном геймплейном роликеIGN опубликовал длинное геймплейное видео Kingdom Come: Deliverance 2, содержащее первые сорок три минуты кампании новой игры от Warhorse Studios, которая выйдет в феврале на ПК, PS5 и Xbox Series.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)