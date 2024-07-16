Мужчина хочет, чтобы сын и его мать помогли ему воспитать двух детей от других женщин

Когда люди расстаются, это влечет негативные последствия для их детей. В драме и суете развода родители иногда не осознают, какой стресс испытывают их дети, ведь им приходится приспосабливаться к реалиям и иметь дело с новыми партнерами своих родителей.
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